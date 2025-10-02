Albanese regina delle toghe rosse premiata dal Festival ProPal Il sindaco umiliato è un caso

Clamoroso dietrofront: il Festival della Letteratura di Viaggio, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre a Roma, ha deciso di sostenere la Manifestazione Nazionale «a favore di una Palestina libera e per lo stop del genocidio a Gaza, in programma a Roma il 4 ottobre, e di conseguenza annulla gli eventi della giornata di sabato nei giardini di Villa Celimontana e all'interno di Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana», come scrivono nel loro comunicato. Peccato, però, che la Società geografica italiana, l'ente che promuove il Festival, riceva soldi pubblici e in particolare dal Ministero della Cultura, da quello degli Esteri e dal centro per la libera lettura (CEPEL). 🔗 Leggi su Iltempo.it

