Alba Sgarbi smentisce Evelina | Papà sta migliorando mi hanno sempre informata la sorella replica in diretta

Alba Sgarbi ha risposto alla sorella Evelina, smentendo le sue affermazioni sulle condizioni di salute del padre Vittorio e sulla necessità di avere un amministratore per i suoi beni: "Sta migliorando, sono sempre stata informata". "Sei stata privilegiata, per me non è così", la replica immediata della ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alba - sgarbi

Alba Parietti: “Io e Sgarbi abbiamo inventato l’opinionista TV”

Sgarbi contro Sgarbi contro Sgarbi, la figlia Alba contro la sorella Evelina: «Papà Vittorio sta bene, lei forse subisce pressioni»

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando”

«Le accuse di mia sorella Evelina sono completamente fuori misura. Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». Alba Sgarbi, 26 anni, da Tirana, dove risiede con la madre ( - X Vai su X

"CORRIERE DELLA SERA" Sgarbi, la figlia Alba difende il padre Vittorio: «Le accuse di mia sorella Evelina sono completamente fuori misura» Aldo Simoni 26 settembre 2025, 18:27 - Aggiornata il 26 settembre 2025 , 18:38 Evelina Sgarbi ha inoltrato al giudi - facebook.com Vai su Facebook

Alba Sgarbi smentisce Evelina: “Papà sta migliorando, mi hanno sempre informata”, la sorella replica in diretta - Alba Sgarbi ha risposto alla sorella Evelina, smentendo le sue affermazioni sulle condizioni di salute del padre Vittorio e sulla necessità di avere un ... Da fanpage.it

Vittorio Sgarbi, scontro tra figlie. Alba: «Avere la depressione e non essere in grado di decidere sono due cose diverse». Evelina replica: «Tutto per screditare me» - Le due sorelle hanno visioni differenti sulla condizione di salute del padre: secondo Evelina, ... Lo riporta corriereadriatico.it