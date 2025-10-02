Alba Sgarbi smentisce Evelina | Papà sta migliorando mi hanno sempre informata la sorella replica in diretta

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alba Sgarbi ha risposto alla sorella Evelina, smentendo le sue affermazioni sulle condizioni di salute del padre Vittorio e sulla necessità di avere un amministratore per i suoi beni: "Sta migliorando, sono sempre stata informata". "Sei stata privilegiata, per me non è così", la replica immediata della ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

