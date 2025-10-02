Alba Parietti critica Selvaggia Lucarelli | Non potremmo mai essere amiche perché…

"Non ci siamo chiarite io e Selvaggia. Le riconosco un sacco di qualità ma non potrebbe mai essere mia amica", ha detto Alba Parietti. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Alba Parietti critica Selvaggia Lucarelli: “Non potremmo mai essere amiche perché…”

In questa notizia si parla di: alba - parietti

