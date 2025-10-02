Aladino – Le notti d’Oriente | la commedia musicale al Teatro delle Arti
Domenica 5 ottobre andrà in scena al Teatro delle Arti di Salerno lo spettacolo "Aladino – Le notti d’Oriente". L'evento, con repliche alle ore 11:00, 17:00 e 19:15, inaugura la 14ª edizione della rassegna per famiglie "C’era una volta – I Family Show", presentata dalla Compagnia dell’Arte.Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
