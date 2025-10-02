Al volante senza cintura e al telefono bufera social su Roberto Benigni
(Adnkronos) – Al volante senza cintura e con il telefono in mano. Questa è l'immagine di Roberto Benigni che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. L'attore e regista toscano è stato ripreso dai fan mentre procede nel traffico di Roma a bordo della sua Smart, apparentemente ignaro delle regole del codice della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
