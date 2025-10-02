Al via ' Mangiarsi le parole' presentazioni letterarie con degustazioni
Firenze, 2 ottobre 2025 - Il cibo non è uno show: è cultura, convivialità, stare bene, salute. Parte da questo assunto l'idea che sta alla base di 'Mangiarsi le Parole', il ciclo di presentazioni letterarie con degustazioni enogastronomiche, ideato da Domenico Guarino, prodotto da Pamela Panico: è in programma ogni giovedì, dal 9 ottobre al 27 novembre, all'istituto alberghiero Saffi di Firenze. La formula della rassegna, si legge in una nota, “è semplice: un libro, un piatto, un bicchiere. Da sorbire insieme, in una atmosfera di pura convivialità, lontano dalle spettacolarizzazioni dei talent e degli show patinati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
