Al via la stagione teatrale del Panettone | 21 spettacoli e oltre cinquanta artisti provenienti da tutta Italia
ANCONA – Uno dei più grandi cartelloni della regione con 21 spettacoli ed oltre 50 artisti professionisti provenienti da tutta Italia: è quello messo a punto al “teatro Panettone” dal Gruppo teatrale Recremisi Aps, in collaborazione con Amat (Associazione marchigiana attività teatrali) e con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: stagione - teatrale
La 'Rinascenza' del Teatro Kismet di Bari: spettacoli, debutti e grandi artisti della Stagione teatrale 2025.26
La 'Rinascenza' del Teatro Kismet di Bari: spettacoli, debutti e artisti della nuova stagione teatrale
Foggia Estate 2025, al via la mini rassegna teatrale ‘La Stagione dei Bambini’
STAGIONE TEATRALE 2025/2026 Sottoscrizione Nuovi abbonamenti alla STAGIONE TEATRALE da martedì 7 a sabato 11 ottobre ore 16/19 - Biglietteria del Centro Culturale Aldo Moro - Cordenons https://www.ortoteatro.it/evento/sottoscrizione-nuovi-abbon - facebook.com Vai su Facebook
Al via la stagione teatrale del "Panettone": 21 spettacoli e oltre cinquanta artisti provenienti da tutta Italia - adatto a ogni tipo di pubblico con la 'chicca' di "Tout Le Cirque” che il 2 ... Scrive anconatoday.it
Panettone, sul palco un tris di rassegne - Tre rassegne con sette spettacoli ciascuna, per un totale di ventuno serate, animate da oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia. Riporta msn.com