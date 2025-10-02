Al via la stagione di serie A2 del Tennis Giotto

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Al via la stagione d i serie A2 del Tennis Giotto. La prima squadra maschile e la prima squadra femminile del circolo aretino saranno entrambe impegnate nel secondo più importante campionato nazionale dove, a partire da domenica 5 ottobre, giocheranno nella prima fase a gironi a confronto con avversarie da tutta la penisola. Il programma di ogni giornata prevederà quattro incontri di singolo e due incontri di doppio che determineranno il risultato finale e la conseguente classifica, con il Tennis Giotto che farà affidamento su formazioni ormai collaudate che trovano il loro punto di forza direttamente nelle ragazze e nei ragazzi cresciuti nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via la stagione di serie a2 del tennis giotto

© Lanazione.it - Al via la stagione di serie A2 del Tennis Giotto

In questa notizia si parla di: stagione - serie

La decisione cruciale della stagione 8 di the rookie che può salvare la serie

Attore di harry potter remake svela se il suo personaggio tornerà dopo la prima stagione della serie hbo max

Daredevil: novità imperdibili per la seconda stagione della serie marvel

via stagione serie a2Al via la stagione di serie A2 del Tennis Giotto - La prima squadra maschile e la prima squadra femminile del circolo aretino saranno entrambe impegnate nel secondo più import ... Lo riporta lanazione.it

via stagione serie a2V-Team pronto alla nuova stagione di Serie A2: debutto ostico a Casale - Team affrontano la quinta stagione consecutiva in Serie A2 con una formazione competitiva e giovani talenti. Come scrive mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Via Stagione Serie A2