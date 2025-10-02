Al via la stagione di serie A2 del Tennis Giotto
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Al via la stagione d i serie A2 del Tennis Giotto. La prima squadra maschile e la prima squadra femminile del circolo aretino saranno entrambe impegnate nel secondo più importante campionato nazionale dove, a partire da domenica 5 ottobre, giocheranno nella prima fase a gironi a confronto con avversarie da tutta la penisola. Il programma di ogni giornata prevederà quattro incontri di singolo e due incontri di doppio che determineranno il risultato finale e la conseguente classifica, con il Tennis Giotto che farà affidamento su formazioni ormai collaudate che trovano il loro punto di forza direttamente nelle ragazze e nei ragazzi cresciuti nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
