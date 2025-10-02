Al via la demolizione della ex Scuola all' aperto di Lanciano

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà demolita la ex Scuola all'aperto di Lanciano e con la corrispondente cubatura la Provincia di Chieti realizzerà un amplimento nella sede principale dell'istituto De Titta-Fermi in viale Marconi. Questa mattina, 2 ottobre, nella sede dell'ente a Chieti, è stato firmato il contratto d’appalto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: demolizione - scuola

Al via i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Vitruvio Pollione

Scuola Boccioni a Gallico, gara per demolizione e ricostruzione

Scuola Primaria di Cicalesi: approvato e presentato progetto di demolizione e ricostruzione

Ex scuola, demolizione ok. Ma la “nuova“ Piazza Burri resta avvolta nel mistero - La Giunta dà il via libera all’abbattimento della “Garibaldi“ finita nel degrado "Buona notizia però nella delibera comunale si tace sul progetto complessivo". Secondo lanazione.it

Ex scuole di Spazzate. Comincia la demolizione. Poi il nuovo centro civico - Al via in questi giorni le operazioni propedeutiche alla demolizione dell’edificio che ospitava le ex scuole di Spazzate Sassatelli, al civico 22 di via Cardinala. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Via Demolizione Ex Scuola