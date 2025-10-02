Al via la demolizione della ex Scuola all' aperto di Lanciano
Sarà demolita la ex Scuola all'aperto di Lanciano e con la corrispondente cubatura la Provincia di Chieti realizzerà un amplimento nella sede principale dell'istituto De Titta-Fermi in viale Marconi. Questa mattina, 2 ottobre, nella sede dell'ente a Chieti, è stato firmato il contratto d’appalto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: demolizione - scuola
