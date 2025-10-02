Al via la campagna d’autunno contro i virus | San Siro diventa centro vaccinale e dal 13 ottobre l’antiflu è per tutti
Milano, 2 ottobre 2025 – Vaccini a San Siro. No, non è l’incubo di un no vax su una prossima destinazione del Meazza di cui il Consiglio comunale ha appena approvato la vendita a Inter e Milan. La faccenda dovrebbe durare una manciata di ore, dalle 9 alle 15 di sabato 11 ottobre, quando l’impianto sportivo per la prima volta si trasformerà in un gigantesco centro vaccinale, come non era accaduto nemmeno durante la pandemia: a pochi metri dal campo rossonerazzurro sarà allestita un’area in cui chi ne ha diritto purché abbia almeno 12 anni si vaccinerà gratis contro l’influenza e, se età e salute lo prevedono, anche contro papilloma viurs, meningococco, pneumococco e herpes zoster. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
