Al via in Arsenale la XIX Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà
Tarantini Time Quotidiano Per due giorni l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto sarà gremito da centinaia e centinaia di studentesse e studenti che incontreranno tantissimi volontarie e volontari, tutti uniti gioiosamente dal desiderio di partecipare al benessere della comunità, di conoscere l’altro e condividerne esperienze ed emozioni. È la “magia” della Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la più importante manifestazione organizzata dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets, che anche in questa diciannovesima edizione propone un ricco programma di attività finalizzate a promuovere il volontariato all’interno della comunità, con un focus particolare sul tema della partecipazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Taranto: parte la 19a rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà Con il Csv attesi nell'Arsenale Militare Marittimo oltre 550 studentesse e studenti
Taranto, al via la XIX Rassegna provinciale di Volontariato. L'Arsenale vicino ai giovani e al CSV