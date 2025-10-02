Al via in Arsenale la XIX Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà

Tarantini Time Quotidiano Per due giorni l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto sarà gremito da centinaia e centinaia di studentesse e studenti che incontreranno tantissimi volontarie e volontari, tutti uniti gioiosamente dal desiderio di partecipare al benessere della comunità, di conoscere l’altro e condividerne esperienze ed emozioni. È la “magia” della Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la più importante manifestazione organizzata dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets, che anche in questa diciannovesima edizione propone un ricco programma di attività finalizzate a promuovere il volontariato all’interno della comunità, con un focus particolare sul tema della partecipazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

