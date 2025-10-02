Al Sereno Regis l’azione non violenta della Flotilla | Così si ripudia la guerra 

Alla vigilia della giornata internazionale della non violenza (compleanno di Gandhi) il Centro Sereno Regis, cuore pacifista di Torino in via Garibaldi 13, ha promosso una significativa e partecipata iniziativa di orgoglio nonviolento, in cui è stata centrale la vicenda della Sumud Flotilla. Una grande espressione di pacifismo e umanitaria, che si oppone alla guerra e alla violenza su un popolo, con barchette a vela, disarmate piene di viveri, con volontari di 44 paesi, partiti a fine agosto, per forzare il blocco agli aiuti posto a Gaza. Realtà infernale (in attesa dei resort e delle annessioni previsti nei piani di Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

