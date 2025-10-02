Al seminario di Rimini la festa Diocesana della famiglia | in agenda laboratori giochi e testimonianze
Una festa, un incontro, una giornata per sentirsi parte di qualcosa di più grande: la comunità delle famiglie della Diocesi di Rimini. In questo anno in cui il vescovo Nicolò Anselmi richiama con forza alla centralità della famiglia come soggetto della vita pastorale delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: seminario - rimini
Domenica 5 ottobre dalle 15.30 alle 21 al seminario di Rimini - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, “Festa diocesana della famiglia”: il programma di domenica 5 ottobre - Domenica 5 ottobre a Rimini si celebra la “Festa diocesana della famiglia”. Segnala corriereromagna.it
Diocesi di Rimini: domenica 5 ottobre torna la Festa della Famiglia - Una festa, un incontro, una giornata per sentirsi parte di qualcosa di più grande: la comunità delle famiglie della Diocesi di Rimini. Secondo chiamamicitta.it