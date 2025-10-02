Al San Gerardo arriva il nuovo ecografo dotato di intelligenza artificiale

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno di distanza dalla prima donazione, l’associazione Brianza per il Cuore ha consegnato un secondo ecocardiografo alla diagnostica cardiologica ambulatoriale e cardiologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo, diretta dal dottor Giuseppe Trocino e inserita nel dipartimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gerardo - arriva

Monza, aggredisce medici e infermieri del San Gerardo perché non la visitano. Arriva la polizia, ventenne arrestata - 30 circa, la Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per un’aggressione all’ospedale San Gerardo, grazie all’attivazione dell’allarme antiaggressione disponibile per il ... Scrive ilgiorno.it

Al San Gerardo di Monza un nuovo test genetico per i pazienti con leucemia - L’esame consente di individuare mutazioni in ognuno dei 101 geni più frequentemente mutati nei pazienti con leucemia mieloide acuta. Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: San Gerardo Arriva Nuovo