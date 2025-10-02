Al Regio sventola la bandiera palestinese i lavoratori | Per ribadire da che parte stiamo

Al Teatro Regio di Parma sventola la bandiera palestinese. In occasione di una prova generale che si è svolta mercoledì 1° ottobre, dedicata ad un pubblico Under 30, alcune lavoratrici e lavoratori del Teatro Regio hanno esposto una bandiera palestinese, tra gli applausi del pubblico in sala.

