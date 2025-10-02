Al Plaza la ‘prima’ di Napoli 2050 antologia di corti dove giovani studenti immaginano il futuro della loro città

Napoli si specchia nel suo mare per immaginare il domani. Da questa suggestione nasce “Napoli 2050”, l’antologia di cortometraggi ideati dagli studenti dell’ITI Galileo Ferraris, guidati dal regista Giuseppe Carrieri e con l’attore Vincenzo Nemolato, che è la voce del viaggiatore da cui tutto ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

