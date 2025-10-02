Al Napoli per 50 milioni Conte non può lamentarsi | arriva a gennaio

Il Napoli di Antonio Conte, nonostante un mercato estivo più che all’altezza, continua a muoversi: a gennaio per 50 milioni. Il Napoli campione d’Italia si è presentato al via di questa stagione con un peso e un orgoglio in più: lo scudetto cucito sul petto. Un simbolo che racconta non solo il trionfo passato, ma anche la voglia di difendere il primato contro avversari che, senza ombra di dubbio, hanno fame di rivalsa. La squadra partenopea non è rimasta a guardare e ha portato avanti un mercato giudicato più che soddisfacente, con innesti mirati che hanno arricchito una rosa già competitiva. Eppure, come spesso accade quando si parla di Antonio Conte, non basta mai. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Al Napoli per 50 milioni, Conte non può lamentarsi: arriva a gennaio

In questa notizia si parla di: napoli - milioni

I centoventi milioni che ribaltano il Napoli: si aspetta solo l’annuncio

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky)

NAPOLI DA RECORD Turismo a Napoli: 1,8 milioni di visitatori a settembre. Quasi mezzo milione per san Gennaro - facebook.com Vai su Facebook

“Non siamo rodati come altri. Spesi 150 milioni totali, non 60 a calciatore”: il Napoli è primo, ma Conte si lamenta del mercato - “Noi non siamo rodati come gli altri per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa”. Da ilfattoquotidiano.it

Napoli col brivido; Conte torna sul mercato: “Spesi 150mln per…” - Al termine della gara contro il Pisa di Alberto Gilardino, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato del mercato e dei 150mln spesi ... Segnala europacalcio.it