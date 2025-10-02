al kiss disco dinner di cavola arriva il controverso corona

I locali iniziano a inaugurare la stagione invernale del divertimento e, tra questi il Kiss Disco Dinner di Cavola di Toano (piazza Italia 1a), ha deciso di puntare su un ospite controverso, che non passerà inosservato: Fabrizio Corona, 51 anni, noto al grande pubblico per diversi scandali legati al mondo del gossip. Dopo tante ospitate nelle discoteche della penisola, sabato sera verso le 23 farà tappa nel nostro Appennino e sarà il protagonista della serata dello storico, ma rinnovato locale. Un ritorno in realtà, perché Corona era già stato invitato come ’guest star’ negli anni scorsi dal Kiss. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

