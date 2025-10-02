Theo Hernández, ex difensore del Milan e oggi punto di forza dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ancora in rete con i sauditi. Il video. Theo Hernández è intenzionato a diventare capocannoniere in Arabia? Il gol numero 4 di questa stagione arriva durante la AFC Champions League Elite, sul campo del Nasaf: un pallonetto delizioso per il momentaneo 2-1, dopo un gioco di magia in area che gli permette di sorpassare la difesa avversaria. La partita è terminata 3-2 per la squadra di Simone Inzaghi. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Al-Hilal, per Theo Hernández gol con lo scavetto in AFC Champions League Elite