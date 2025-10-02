Al fianco della popolazione di Gaza appesa a Palazzo Caracciolo la bandiera della Palestina

Avellinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha appena fatto appendere a Palazzo Caracciolo uno striscione raffigurante la bandiera della Palestina, da lui donato."L’esposizione sul balcone di Palazzo Caracciolo della bandiera Palestinese, è non solo un atto dal valore simbolico, ma anche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Genocidio a Gaza, l'Ordine dei medici di Avellino: "Al fianco dei medici e della popolazione"

Oltre 150 palestinesi in Italia, cure, borse di studio e nuove flotte: così l’Italia è al fianco della popolazione di Gaza

Striscia di Gaza: p. Romanelli (parroco) al Sir, “stare al fianco dei più deboli è da sempre la missione della Chiesa” - “Semplicemente e umilmente continuiamo la nostra missione qui a Gaza restando al fianco dei più piccoli, dei più vulnerabili, dei disabili, degli anziani, di chi ha perso ogni cosa e non ha più nulla! Riporta agensir.it

Arci raccoglie alimenti per la popolazione di Gaza - Arci aderisce alla raccolta alimentare per inviare aiuti alla popolazione di Gaza, ridotta alla fame dall’invasione israeliana della Striscia. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

