Al fianco della Global Sumud Flotilla la Cgil proclama ancora sciopero generale
Al fianco della Global Sumud Flotilla, ora che Israele ha colpito navi civili impegnate in una missione umanitaria. Con questa motivazione la Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati.Anche a Sondrio è in programma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: fianco - global
Piccolotti (Avs): Situazione a Gaza terrificante. Noi al fianco di Global Sumud Flotilla – Il video
Global Sumud Flotilla, Toscana a fianco missione per Gaza. Stefano Massini: “Stop al massacro”
Oltre 40mila persone accompagnano la partenza della Global Sumud Flotilla da Genova. C’è anche la sindaca Salis: “Noi a fianco dei palestinesi”
Studio 100. . Taranto non resta in silenzio. Mentre la Flotilla della Global Sumud viene fermata nel Mediterraneo per portare aiuti a Gaza, anche da Taranto si alza una voce chiara: basta assedio, basta complicità. Taranto è al fianco di chi rompe l’ingiustizi - facebook.com Vai su Facebook
Bloccare tutto. Al fianco della resistenza palestinese, al fianco della Global Sumud Flotilla. 3 ottobre, sciopero generale. Informatevi sulle mobilitazioni nelle vostre città. E sarà dura distrarre per delle vetrine questa volta. - X Vai su X
Global Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza - Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi Genova – «Se state vedendo questo video signifi ... Da ilsecoloxix.it
Proteste Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero generale. Salvini pronto a precettare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Flotilla, ancora cortei. Riporta tg24.sky.it