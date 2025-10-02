Al fianco della Global Sumud Flotilla la Cgil proclama ancora sciopero generale

Sondriotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al fianco della Global Sumud Flotilla, ora che Israele ha colpito navi civili impegnate in una missione umanitaria. Con questa motivazione la Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati.Anche a Sondrio è in programma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fianco - global

Piccolotti (Avs): Situazione a Gaza terrificante. Noi al fianco di Global Sumud Flotilla – Il video

Global Sumud Flotilla, Toscana a fianco missione per Gaza. Stefano Massini: “Stop al massacro”

Oltre 40mila persone accompagnano la partenza della Global Sumud Flotilla da Genova. C’è anche la sindaca Salis: “Noi a fianco dei palestinesi”

fianco global sumud flotillaGlobal Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza - Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi Genova – «Se state vedendo questo video signifi ... Da ilsecoloxix.it

fianco global sumud flotillaProteste Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero generale. Salvini pronto a precettare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Flotilla, ancora cortei. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fianco Global Sumud Flotilla