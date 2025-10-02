Al Della Vittoria In parità Tolentino-Montegranaro I cremisi si assicurano Cappa
Tolentino 0 Montegranaro 0: Marricchi, Romitelli (24’ st Fontana) Tizi (5’ pt Salvucci), Di Biagio (16’ st Tortelli), Rozzi, Tomassetti, Pietrani, Marasca (9’ st Romoli), Iori, Dolciotti (20’ st. Cappa), Mariani. All. Passarini. MONTEGRANARO: Fatone, Chimezie, Marucci, Lucarini, Capodaglio, Palladini (28 pt Evangelisti), Busato (32’ st Scoppa), Vessella, Rotondo (16’ st Ciarrocchi), Capasso, Ruggieri. All. Mengo. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Note: spettatori 250 circa. Angoli: 4-7. Ammoniti: Capasso, Romitelli, Vessella, Tortelli, Capasso, Scoppa. Recupero 2’ pt 5’ st Prima del fischio d’inizio il Tolentino ha annunciato l’acquisto di Riccardo Cappa dalla Civitanovese che va in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
