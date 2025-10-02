Al Cinema Eliseo proiezione speciale di ' La voce di Hind Rajab' in sala uno degli attori protagonisti della pellicola palestinese

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, al Cinema Eliseo, si tiene una proiezione speciale del film “La Voce di Hind Rajab” con un ospite d’eccezione: l’attore protagonista Motaz Malhees. La serata avrà inizio alle ore 21.15 con la proiezione del film, seguita da un incontro con il pubblico insieme all’attore.Il film. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinema - eliseo

All'ex cinema Eliseo la presentazione del libro "Quando il mondo dorme" di Francesca Albanese

Avellino, Pasolini al Cinema Teatro Eliseo

The Voice of Hind Rajab apre la rassegna 'Cinema e Psiche' dell'Eliseo

Arena Eliseo, una serata speciale. Ospite d’onore Sofia Assirelli - Gratis oggi per 10 lettori, al cinema all’aperto la sceneggiatrice presenterà il suo ultimo film ‘La vita dei grandi’ Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Eliseo Proiezione Speciale