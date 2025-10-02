al camera jazz si incontrano i talenti

Nella lunga e importante tradizione del jazz bolognese, il Camera Jazz & Music Club ha conquistato da molti anni un ruolo importante. In pieno centro storico, in vicolo Alemagna, immaginato come quei locali che, da Harlem a Parigi, assicurano l’intimità necessaria per godere dei virtuosismi degli artisti, offre sempre esperienze di ascolto coinvolgenti, azzerando quasi del tutto lo spazio che separa il musicista dal pubblico. Con la direzione del sassofonista, direttore d’orchestra e compositore Piero Odorici, inaugura oggi la nuova stagione, tra grandi nomi della cultura sonora afro americana, talenti italiani e produzioni inedite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

