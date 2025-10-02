Al Camera Jazz si incontrano i talenti
Nella lunga e importante tradizione del jazz bolognese, il Camera Jazz & Music Club ha conquistato da molti anni un ruolo importante. In pieno centro storico, in vicolo Alemagna, immaginato come quei locali che, da Harlem a Parigi, assicurano l’intimità necessaria per godere dei virtuosismi degli artisti, offre sempre esperienze di ascolto coinvolgenti, azzerando quasi del tutto lo spazio che separa il musicista dal pubblico. Con la direzione del sassofonista, direttore d’orchestra e compositore Piero Odorici, inaugura oggi la nuova stagione, tra grandi nomi della cultura sonora afro americana, talenti italiani e produzioni inedite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: camera - jazz
Al via, sabato 20 settembre, alla Camera del Lavoro, la 31ema stagione dell'Atelier Musicale, rassegna di jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione Secondo Maggio. Inizia sabato, ore 17:30 con l’esibizione di Claudio Fasoli, maestro assol - facebook.com Vai su Facebook
Al Camera Jazz si incontrano i talenti - È uno degli strumenti principali del jazz e lo ritroveremo il giorno successivo, il 3 ottobre con replica il 4, suonato da un ... msn.com scrive