Al Bologna non basta Orsolini 1-1 con il Friburgo | rossoblu ancora senza vittorie in Europa League

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna e Friburgo pareggiano 1-1 nella partita della 2ª giornata della fase a campionato di Europa League. A segno Orsolini e Junior Adamu. Italiano ha un punto dopo due giornate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

