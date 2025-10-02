Akliouche Inter spunta un retroscena sull’interesse estivo | cosa è successo con il Monaco
Akliouche Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese del Monaco nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Nel corso del mercato estivo, uno dei nomi che è stato accostato all’ Inter è stato quello di Maghnes Akliouche, giovane talento del Monaco. Il centrocampista classe 2002 ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni in Ligue 1 e in Europa, attirando l’interesse di numerosi club, tra cui i nerazzurri. Tuttavia, nonostante il gradimento espresso da parte dell’Inter nei confronti del giocatore, la trattativa non ha mai preso una forma concreta. Come svelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l’Inter ha seguito Akliouche, ma non è mai arrivata a lavorare su un’operazione reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
