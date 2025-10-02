Akanji sulla Nazionale Svizzera e sul proprio legame con Sommer | Un onore indossare quella maglia

Akanji, difensore nerazzurro, ha raccontato il suo orgoglio per la Nazionale e un ricordo indimenticabile dagli Europei 2021: le parole. Manuel Akanji, difensore dell’ Inter, ha raccontato a Inter Tv la sua esperienza con la Nazionale svizzera, sottolineando quanto sia per lui un grande onore indossare quella maglia. L’ex giocatore del Manchester City, che ha recentemente continuato a confermarsi come uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra, ha parlato con grande passione del suo impegno con la Svizzera e dei momenti indimenticabili vissuti con il gruppo. Uno dei ricordi più forti per Akanji è sicuramente quello legato agli Europei 2021, quando la Svizzera si è battuta contro la Francia negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

