Akanji si racconta | San Siro è speciale spero di vincere tanti trofei Inter La mia prima maglia era sua

Akanji si racconta a On Board su Inter Tv. L’ex difensore del Manchester City ha parlato delle sue origini, della sua famiglia e delle aspettative. Manuel Akanji, difensore dell’ Inter, ha condiviso con entusiasmo il suo percorso calcistico e le sue esperienze personali nel programma ‘On Board’ di Inter TV. L’ex difensore del Manchester City ha iniziato parlando delle sue radici a Wiesendangen, una cittadina svizzera dove è cresciuto, anche se non è il luogo in cui è nato. SULLA SUA INFANZIA E FAMIGLIA – «E’ la mia città, non dove sono nato, ma mi ci sono trasferito davvero poco dopo, qualche settimana dopo che sono nato, ci siamo trasferiti tutti lì. 🔗 Leggi su Internews24.com

