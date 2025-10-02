Akanji protagonista al programma On Board | Ho iniziato con il calcio a sei anni l’Inter l’ho sempre…

Manuel Akanji, nuovo difensore dell’ Inter, si è raccontato in una lunga intervista a On Board, programma su Inter TV e DAZN dedicato ai nuovi acquisti. Il centrale svizzero ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, partendo dai primi successi con il Basilea: “ Ricordo il primo trofeo vinto da calciatore professionista: campionato e coppa, 3-0 contro il Sion. Era bello avere tutta la mia famiglia lì, mio padre, che gioca a calcio e tennis, e mia mamma, ex atleta, ora maestra di sci. Quei momenti ti restano nel cuore “, ha raccontato. Akanji ha inoltre parlato con orgoglio dei suoi tre figli, due maschi e una femmina, e di come cerchi di gestire il loro avvicinamento al calcio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it