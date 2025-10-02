La gratitudine dell’amministrazione comunale di Sant’Agata a undici concittadini per aver aiutato nel lavoro la famiglia di Bruno Ansaloni. Lunedì scorso, nella sala consiliare del municipio, il primo cittadino, Giuseppe Vicinelli, ha consegnato gli ‘Encomi solenni’, a seguito di un decreto del sindaco, a un gruppo di cittadini del paese. Gli encomi sono stati conferiti a Lisa Benazzi, Matilde Felicani, Giulia Di Toma, Luca Benazzi, Lorenzo Pignatti, Alessandro Pizzi, Luca Malpighi, Riccardo Campagni, Ivan Ziosi, Matilda Salvatore e Francesca Lauri. "Gli encomi – spiega Vicinelli – sono stati conferiti per meriti civici, per aver concretamente aiutato la famiglia Ansaloni colpita dall’evento tragico e delittuoso che ha portato alla morte del capofamiglia, Bruno stimato e apprezzato da tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aiutano gli amici orfani, premiati dal sindaco