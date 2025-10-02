Aiuta un tiktoker che si fingeva cieco e riceve in cambio 100mila dollari Poi viene rapinato dal nipote e dalla sua banda – Il video

Ha aiutato un tiktoker che si fingeva cieco, e in cambio l’influencer gli ha regalato 100mila dollari. Ma due settimane dopo il «buon samaritano» è finito vittima di un sequestro e di una rapina. Per poi scoprire che tra i malviventi c’era anche suo nipote. È la storia di Curtis Dixon, 61enne del Michigan, punito per la sua gentilezza dimostrata nella challenge. Si legge su People che i rapinatori hanno agito lo scorso 1 settembre, attratti dal corposo premio. L’uomo è stato prima rapito e costretto a prelevare contanti da alcuni bancomat, per poi essere scaricato vicino alla sua macchina data alle fiamme. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: aiuta - tiktoker

Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video

Curtis Dixon ha aiutato un influencer che fingeva di essere cieco e ha ricevuto una ricompensa di 100mila dollari, attirando l'avidità dei suoi stessi familiari - facebook.com Vai su Facebook

Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video - Curtis Dixon ha aiutato un influencer che fingeva di essere cieco e ha ricevuto una ricompensa di 100mila dollari, attirando l'avidità dei suoi stessi familiari ... Come scrive ilfattoquotidiano.it