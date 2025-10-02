Aiuole nelle zone abbandonate di Baia Felice

Casertanews.it | 2 ott 2025

Il comune di Cellole nel perseguimento del progetto di valorizzazione territoriale ha realizzato alcune aiuole nella località di Baia Felice, con l'obiettivo di migliorare la bellezza e la vivibilità della zona, donando dignità a punti in stato di abbandono. Questo piccolo ma significativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

