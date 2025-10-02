Aiuole nelle zone abbandonate di Baia Felice
Il comune di Cellole nel perseguimento del progetto di valorizzazione territoriale ha realizzato alcune aiuole nella località di Baia Felice, con l'obiettivo di migliorare la bellezza e la vivibilità della zona, donando dignità a punti in stato di abbandono. Questo piccolo ma significativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
