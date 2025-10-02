Ai Pruiti Cmm | Città metropolitana guida innovazione con reti intelligenti e Ai

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - "La Città metropolitana vuole essere anche in pochi e con le poche risorse che abbiamo al centro del cambiamento. Nel 1985-86 si lavorava con il doppino di rame, che non poteva certo garantire alte prestazioni. Siamo poi passati alla fibra ottica e la prossima grande sfida è la gestione delle reti con l'intelligenza artificiale". Sono le parole di Rino Pruiti, Consigliere della Città Metropolitana di Milano delegato all'Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale metropolitana, Legalità e Beni confiscati alla criminalità, intervenendo al convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell'Ai', organizzato oggi a Milano come parte del programma della Milano Digital Week. 🔗 Leggi su Iltempo.it

