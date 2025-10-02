Ai Iannicelli | Binomio telecomunicazioni-intelligenza artificiale è inscindibile

(Adnkronos) – “Il futuro delle telecomunicazioni influisce sull'intelligenza artificiale e viceversa. Il binomio è inscindibile. Senza reti veloci e resilienti non è possibile sviluppare un'intelligenza artificiale adeguata. Allo stesso tempo, l'Ai è fondamentale per migliorare le prestazioni e la robustezza delle reti, creando un connubio essenziale per il futuro del settore", ha affermato Carmelo Iannicelli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com