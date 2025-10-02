AI e futuro umano | come la tecnologia può servire le persone Il dibattito di Fondazione Pensiero Solido

Educazione, comunicazione, scienza, economia, lavoro, medicina. Sono questi solo alcuni degli ambiti in cui l’intelligenza artificiale incide quotidianamente. Ma la vera sfida sta proprio nel non farsi influenzare troppo da questi strumenti digitali, mantenendo costantemente il buon senso nell’utilizzo dell’AI. L’era dell’intelligenza artificiale generativa e conversazionale può essere “il tempo della persona”, cioè il tempo in cui la tecnologia migliora la vita delle persone e i rapporti tra loro? Cosa ci occorre per raggiungere questo obiettivo? Due appuntamenti alla Milano Digital Week 2025 intendono rispondere a questi interrogativi, aprendo la strada a un dibattito fatto per comprendere in maniera approfondita questi temi. 🔗 Leggi su Formiche.net

