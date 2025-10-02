Ai Comuni siciliani le funzioni di Polizia amministrativa

Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà in vigore il 15 ottobre il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che stabilisce il trasferimento delle funzioni di Polizia amministrativa ai Comuni della Sicilia, come avviene già nel resto d'Italia. Il decreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

