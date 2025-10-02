Ai Comuni siciliani le funzioni di polizia amministrativa | in vigore dal 15 ottobre il decreto del Consiglio dei ministri
Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà in vigore il 15 ottobre il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che stabilisce il trasferimento delle funzioni di Polizia amministrativa ai Comuni della Sicilia, come avviene già nel resto d'Italia. Il decreto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: comuni - siciliani
Poste italiane, installate 97 colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici in 56 Comuni siciliani
Ai Comuni siciliani le funzioni di Polizia amministrativa, da Palazzo Chigi l'ok alla riforma del governo Schifani
Ai Comuni siciliani le funzioni di polizia amministrativa, da Palazzo Chigi ok alla riforma del governo Schifani
Assunzioni rapide nei Comuni siciliani: bando per laureati, diplomati e operai specializzati https://catania.liveuniversity.it/2025/09/29/assunzioni-comuni-sicilia-bando-per-laureati-diplomati-operai-specializzati/… - X Vai su X
Aree Interne: dalla Regione 2 milioni e mezzo di euro per i Comuni siciliani, oltre 400 mila euro per il territorio calatino - facebook.com Vai su Facebook
Funzioni di Polizia amministrativa ai comuni siciliani. Schifani: “Pubblicato il decreto legislativo, un risultato importante” - "Il decreto legislativo, su cui il mio governo si è a lungo speso dopo anni di attesa - Si legge su ilsicilia.it
Ai Comuni siciliani le funzioni di Polizia amministrativa: decreto pubblicato in Gazzetta - Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà in vigore il 15 ottobre il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che stabilisce il trasferimento delle funzioni d ... siracusaoggi.it scrive