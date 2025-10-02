Ai | Bertolotti Sky Italia ‘connettività non è più elemento accessorio’
"La connettività oggi non è più un elemento accessorio: è come l'energia, deve essere data per definizione. Dieci anni fa ci si chiedeva come accedere, oggi si dà per scontato che tutto sia interconnesso in maniera istantanea. L'utente non si chiede più come fare, ma pretende che i servizi funzionino sempre e ovunque".
