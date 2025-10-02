AI anime virale risolve il dibattito Goku vs Saitama
l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nell’animazione: il caso di Goku e Saitama. Le recenti applicazioni dell’ intelligenza artificiale nel settore dell’ animazione stanno suscitando un crescente interesse, portando alla creazione di contenuti digitali sempre più realistici e coinvolgenti. In particolare, l’utilizzo di modelli AI come Sora 2 ha permesso di generare rappresentazioni di famosi personaggi anime, evidenziando sia le potenzialità che i rischi associati a questa tecnologia. la comparazione tra Goku e Saitama attraverso l’AI. il confronto virtuale tra due iconici protagonisti. Recentemente, una dimostrazione basata su AI ha messo a confronto Goku di Dragon Ball con Saitama di One-Punch Man. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: anime - virale
Antony Starr tenta di ricreare il meme virale delle guance ultra-editate di Homelander: "Questo è il massimo che posso fare" - facebook.com Vai su Facebook
Toei incendia il fandom: Zoro è più veloce di Sanji? Il dibattito esplode online - Una singola scena dell'anime di One Piece è bastata per far divampare ancora una volta la rivalità tra spadaccino e cuoco, scatenando i fan sui social. Lo riporta anime.everyeye.it