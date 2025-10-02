Ahanor e Bernasconi il futuro è già presente | la Dea si gode i suoi giovani talenti
A 17 e 21 anni stanno giocando con sicurezza da veterani. Sabato contro il Como saranno ancora titolari in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Juric : "Siamo molto soddisfatti da #Ahanor. #Bernasconi è una bella rivelazione: dopo aver fatto l'U23 è arrivato in prima squadra; la società deve essere orgogliosa" - X Vai su X
Ademola Lookman torna in campo dal primo minuto Il nigeriano comporrà la coppia d'attacco col montenegrino Krstovic. Altra gara di Champions da titolare per Lorenzo Bernasconi. Rispetto alla partita contro la Juventus, panchina per Samardzic e Sulema - facebook.com Vai su Facebook
Ahanor e Bernasconi, il futuro è già presente: la Dea si gode i suoi giovani talenti - Sabato contro il Como saranno ancora titolari in Serie A ... Lo riporta gazzetta.it