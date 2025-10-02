L e creme peeling viso con AHA, BHA e PHA sono genericamente trattamenti cosmetici che agiscono rimuovendo le cellule morte dalla superficie dell’epidermide. In realtà, svolgono anche funzioni mirate nei confronti di particolari condizioni cutanee: conoscere bene le formule e come funzionano è utile per fare la scelta migliore. Ecco i suggerimenti della dermatologa. Peeling al fenolo: che cos’è e come funziona l’esfoliante “estremo” per la pelle X Leggi anche › Peeling chimico per ringiovanire il viso senza aghi: una novità hi-tech › Peeling dopo le vacanze? Una buona idea (che non cancella l’abbronzatura) Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: cosa sono esattamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - AHA, BHA e PHA migliorano la texture cutanea ma agiscono con modalità diverse: come funzionano le creme peeling viso e come sceglierle