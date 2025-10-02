Agrigento-Palermo convenzione tra Libero Consorzio e Anas per la messa in sicurezza del bivio Tumarrano

Agrigentonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una convenzione per velocizzare i lavori e mettere in sicurezza uno degli svincoli più pericolosi della strada statale 189 Agrigento-Palermo. È quella firmata dal presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e dal legale rappresentante dell’Anas per la sistemazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agrigento - palermo

Palermo-Agrigento, via al collaudo del cavalcavia del nuovo svincolo Manganaro

Salvini e i casi aperti della Sicilia: "Non chiedo dimissioni alla Regione, Palermo-Agrigento? Ne parlo spesso con i sindaci"

Anas, si apre al traffico lo svincolo “Bivio Manganaro” sulla Agrigento-Palermo

Convenzione Inps-Asp Agrigento contro truffe - E' stata siglata, all'Inps di via Maggiore Toselli a Palermo, la convenzione tra la direzione regionale dell'Istituto di previdenza sociale e l'Asp di Agrigento, per favorire l'utilizzo, da parte dei ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Palermo Convenzione Libero