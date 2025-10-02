Agrigento-Palermo convenzione tra Libero Consorzio e Anas per la messa in sicurezza del bivio Tumarrano

Una convenzione per velocizzare i lavori e mettere in sicurezza uno degli svincoli più pericolosi della strada statale 189 Agrigento-Palermo. È quella firmata dal presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, e dal legale rappresentante dell’Anas per la sistemazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it