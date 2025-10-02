Agli influencer arriva il questionario dell’Agenzia delle entrate la stretta sui creator e gli incassi | cosa vuol sapere il fisco
Proventi dalle piattaforme, contenuti sponsorizzati, compensi «in natura» e anche ospitate a serate ed eventi. Il multiforme modello di business dei cosiddetti influencer finisce sotto esame dell’Agenzia delle entrate. Lo rivela il quotidiano Italia Oggi, secondo cui il fisco avrebbe inviato ai lavoratori del web un questionario relativo all’anno fiscale 2020. L’obiettivo sarebbe capire bene come avvengono i pagamenti delle prestazioni e scovare canali di evasione. Per avere una tracciabilità completa l’amministrazione avrebbe chiesto anche i movimenti bancari, non limitandosi ai conti correnti ma includendo prepagate e portafogli in criptovalute. 🔗 Leggi su Open.online
