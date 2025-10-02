Una scelta pesata e anche contestualizzata, ma alla fine è stato inevitabile. E’ un volto molto noto ma tutti si attendevano una fine del genere Per anni ha condotto telegiornali, soprattutto sportivi, e ha tenuto compagnia i telespettatori per tanti anni alla fine delle partite sia quelle di serie A ma anche della nazionale, ora la Rai ha deciso di prendere un’iniziativa senza precedenti. (Ansa Foto) Cityrumors.it Era inevitabile e si sapeva già da qualche tempo, ma adesso è diventato ufficiale. Alla fine Enrico Varriale è stato cacciato dalla Rai. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Aggressivo e minaccioso, famoso giornalista cacciato dalla Rai: la decisione