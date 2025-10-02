Aggressioni e minacce per un debito di droga | arrestato 35enne a Ostia

Ostia, 2 ottobre 2025 – Si era reso irreperibile per giorni, sfuggendo ad ogni tentativo di rintraccio da parte delle Forze dell’ordine presso l’indirizzo di residenza e nei luoghi da lui abitualmente frequentati. Sull’uomo, un trentacinquenne albanese, pendeva un provvedimento di fermo di indiziato di delitto pe r rapina, lesioni e tentata estorsione. A porre fine alla sua fuga sono stati gli agenti del X Distretto Lido e gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Roma. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i fatti risalirebbero ad agosto, quando il giovane avrebbe dato inizio ad una serie di gravi aggressioni nei confronti di un altro uomo, s ua vittima abituale in relazione ad un debito contratto nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it