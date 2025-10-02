Aggredisce un prete e gli ruba soldi e le chiavi dell' oratorio | a processo

Una rapina ai danni di un sacerdote che in passato lo aveva aiutato. È questa l'accusa che pesa su un cittadino algerino, il cui processo per l'aggressione avvenuta il 30 novembre 2023 a Ponte Felcino è stato rinviato a febbraio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale penale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

