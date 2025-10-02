Agevolazioni senza Isee per le categorie più fragili nel 2025 | dall’assegno unico all’esenzione del ticket sanitario

Per il 2025 sarà possibile usufruire di alcune agevolazioni economiche senza dover presentare l’Isee. Ci sono contributi, sconti e forme di sostegno che vengono riconosciuti a prescindere dall’attestazione e che sono accessibili anche per chi non l’ha rinnovata oppure ha semplicemente deciso di non richiederla. Tra questi ci sono l’assegno unico per le famiglie con minori a carico, l’esenzione del canone Rai per i cittadini anziani, l’assegno sociale, il bonus nido, gli aiuti ai disabili e l’esenzione del ticket sanitario per alcune categorie. Agevolazioni senza Isee per il 2025: assegno unico e assegno sociale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

