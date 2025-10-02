Agenti di commercio cosa cambia con il nuovo accordo

Udinetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato a Roma, nella sede di Confcommercio, il nuovo accordo economico collettivo (Aec) per il settore del commercio, che cambierà la disciplina dei rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. A siglare l’accordo, dopo 16 anni, sono state Usarci (Unione sindacati agenti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenti - commercio

Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale

Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale

Confcommercio: "La mobilità insostenibile degli agenti di commercio"

agenti commercio cosa cambiaAgenti di commercio, cosa cambia con il nuovo accordo - Il presidente Usarci di Udine: "È un accordo storico" ... Scrive udinetoday.it

agenti commercio cosa cambiaRegolamento del commercio, nuove regole per mercati e plateatici - Dal compromesso sulla vendita a mucchio alle nuove regole per plateatici e sagre: il Consiglio comunale approva il regolamento tra modifiche e polemiche in aula ... Secondo bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Commercio Cosa Cambia