Agenti di commercio cosa cambia con il nuovo accordo

È stato firmato a Roma, nella sede di Confcommercio, il nuovo accordo economico collettivo (Aec) per il settore del commercio, che cambierà la disciplina dei rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. A siglare l’accordo, dopo 16 anni, sono state Usarci (Unione sindacati agenti e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - commercio

Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale

Federazione italiana agenti e rappresentanti di Commercio, è Parlavecchio il nuovo presidente provinciale

Confcommercio: "La mobilità insostenibile degli agenti di commercio"

Agenti di commercio Parma - FIARC Vai su Facebook

Nuova frontiera dei prodotti digitali: agenti #AI e #vibecoding ? Domani un incontro #TotemTribe per scoprire come le tecnologie emergenti stanno trasformando creatività, sviluppo e interazione uomo-macchina #camcomtorino https://to.camcom.it/tribe-l - X Vai su X

Agenti di commercio, cosa cambia con il nuovo accordo - Il presidente Usarci di Udine: "È un accordo storico" ... Scrive udinetoday.it

Regolamento del commercio, nuove regole per mercati e plateatici - Dal compromesso sulla vendita a mucchio alle nuove regole per plateatici e sagre: il Consiglio comunale approva il regolamento tra modifiche e polemiche in aula ... Secondo bresciatoday.it