Afterlife with Archie su Disney | i personaggi di Riverdale tornano in scenari inquietanti

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’arrivo di afterlife with Archie: una nuova interpretazione del celebre fumetto. La serie Afterlife with Archie si prepara a conquistare il pubblico con una rivisitazione dark e inquietante della famosa graphic novel. Basata sulla popolare saga creata da Roberto Aguirre Sacasa, noto anche per aver ideato Riverdale, questa produzione promette di portare i personaggi classici in un contesto completamente rinnovato e più cupo. la trama e l’ambientazione di afterlife with Archie. una città trasformata in un inferno apocalittico. Nella narrazione, la cittadina di Riverdale viene reinterpretata come un vero e proprio scenario da incubo, invaso da zombie affamati di carne umana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

