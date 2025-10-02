Afghanistan il buio della Rete I talebani spengono il web

Cms.ilmanifesto.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giorni di blocco totale, in Afghanistan le connessioni internet e delle comunicazioni via linea mobile vengono ripristinate progressivamente, ma rimane la volontà censoria e il conflitto politico tra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

afghanistan il buio della rete i talebani spengono il web

© Cms.ilmanifesto.it - Afghanistan, il buio della Rete. I talebani spengono il web

In questa notizia si parla di: afghanistan - buio

afghanistan buio rete talebaniAfghanistan offline: i talebani oscurano Internet per “prevenire attività immorali" - L'ennesima restrizione imposta dal regime di Kabul agli afghani ... Lo riporta huffingtonpost.it

afghanistan buio rete talebaniAfghanistan, i Talebani bloccano internet per prevenire "attività immorali" - Da lunedì, infatti, su ordine della leadership talebana sono stati interrotti la televisione satellitare, i servizi mobili e a banda larga. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Afghanistan Buio Rete Talebani