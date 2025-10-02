Afghanistan il buio della Rete I talebani spengono il web
Dopo due giorni di blocco totale, in Afghanistan le connessioni internet e delle comunicazioni via linea mobile vengono ripristinate progressivamente, ma rimane la volontà censoria e il conflitto politico tra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: afghanistan - buio
Afghanistan: atlete rese invisibili, ma non spente. Da quando i Talebani sono tornati al potere nell’agosto 2021, alle donne afghane sono stati tolti, gradualmente ma sistematicamente, diritti che per noi sembrano fondamentali. ? Ora essere donna in Afghani - facebook.com Vai su Facebook
Afghanistan offline: i talebani oscurano Internet per “prevenire attività immorali" - L'ennesima restrizione imposta dal regime di Kabul agli afghani ... Lo riporta huffingtonpost.it
Afghanistan, i Talebani bloccano internet per prevenire "attività immorali" - Da lunedì, infatti, su ordine della leadership talebana sono stati interrotti la televisione satellitare, i servizi mobili e a banda larga. Secondo tg24.sky.it